Milano, venditori di calzini 'intercettano' mega star sudamericana e gli 'scuciono' 200 euro

Lo incontrano in via Montenapoleone e lo "stalkerano" finché non ottengono il suo cappellino e 50 euro a testa. Così il rapper Ozuna si è "liberato" delle attenzioni di quattro venditori di calzini di Milano, molto noti per "stazionare" sempre in Quadrilatero e in zona Centrale. I quattro prendono letteralmente d'assalto il suv dell'artista, chiedendo selfie e autografi, riuscendo persino a scucirgli del denaro in contanti.

Il cantante e attore originario del Portorico, ma quasi sconosciuto in Italia, ha un seguito di oltre 25 milioni di iscritti sul proprio canale youtube e al suo attivo ha due dischi e un film.