Rave abusivo nel parco Lambro: musica per tutta la notte a due passi dalle case | Video

Ancora musica a tutto volume. Ancora urla e schiamazzi. Ancora ragazze e ragazzi accampati in strada e tra gli alberi.

Ennesimo rave party al Parco Lambro di Milano, ormai cornice abituale di feste autogestite, soprattutto nel weekend.

Come mostrano le immagini - girate dai residenti -, decine di giovani si sono ritrovate nella tarda serata di sabato e per tutta la notte hanno ballato in uno dei più grandi parchi di Milano. La festa, iniziata verso le 23, è durata una decina di ore e la musica è stata spenta soltanto dopo le nove di domenica mattina.

A due passi da lì, denuncia il consigliere del municipio 3, Marco Cagnolati - che ha inviato una segnalazione scritta a prefetto, questore e sindaco - ci sono le case dei residenti di zona, che evidentemente hanno fatto fatica a dormire.

“Chiedo - scrive Cagnolati - che durante le giornate del venerdì e del sabato in particolare, il parco sia controllato tramite presidi fissi delle forze dell’ordine. Non sono tollerabili - sottolinea il consigliere - eventi di questo tipo a totale danno dei residenti”.

“Vi chiedo di attivarvi - prosegue la lettera di Cagnolati alle autorità - affinché ci sia attività di coordinamento e vengano impediti questi ennesimi eventi illegali e tutelato il riposo dei residenti. Vi chiedo anche - conclude il consigliere - di intervenire su chi organizza tali eventi illegali, persone facilmente identificabili tramite i social network su cui promuovono queste feste, in modo tale che queste situazioni non si abbiano a ripetere nel tempo”