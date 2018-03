Musica a tutto volume e luci: ecco le immagini dentro il rave party abusivo a Cernusco. Video

Musica a tutto volume. Luci stroboscopiche dal soffitto. E teschi enorme appesi ai muri. Ecco come si presentava l'ex fabbrica di via Como a Cernusco sul Naviglio - al confine con Pioltello - che nella notte tra sabato e domenica è stata teatro di un mega rave party, naturalmente abusivo, che ha riunito oltre cinquecento ragazzi.

I primi arrivi si sono registrati nella tarda serata di sabato, quando la metropolitana di Cernusco è stata "assaltata" dai giovani. Altri partecipanti invece sono giunti fuori dall'edificio - una volte sede della Partesa srl - in auto o camper, che sono poi rimasti accampati all'esterno.

Nelle immagini, girate all'interno del rave, è possibile percepire la "forza" della musica, che - come denunciato dai cittadini - ha tenuto svegli per tutta la notte praticamente tutti i residenti della zona. In molti, nonostante l'ora, sono stati costretti - hanno raccontato - a fare i conti con "le finestre che tremavano". Tante le segnalazioni che sono giunte anche a Fabiola Minoletti, vice presidente del coordinamento dei comitati milanesi.

Durante tutta la festa - terminata soltanto nel tardo pomeriggio di domenica - all'esterno della discoteca improvvisata sono rimaste due pattuglie dei carabinieri, che non hanno potuto far altro che verificare che non si registrassero problemi.