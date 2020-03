Padre filippino con figlio scambiato per cinese e insultato sul tram, la reazione dei passeggeri: "Razzista"

Gli episodi di ordinario razzismo sui mezzi pubblici di Milano non si fermano nemmeno al tempo del Coronavirus. In questo filmato, registrato da un passeggero alla fermata Sarpi-Bramante della linea 14, ecco una sognora milanese rimproverare il figlio autistico di un cittadino filippino (scambiato per cinese) perché, a suo dire, appoggiava i piedi sul sedile del tram incurante delle norme igieniche.

Immediata la reazione dei passeggeri, che prendono le difese dell'uomo e del bambino, apostrofando a loro volta la signora milanese che tuttavia continua a inveire rivendicando il rispetto delle regole sui mezzi pubblici. Nemmeno l'intervento di un ufficiale di polizia riesce a calmare la spiacevole situazione, che si concluderà solamente quando la signora milanese scenderà dal tram, accompagnata dal biasimo degli altri passeggeri.