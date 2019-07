Muse, San Siro sold out per le 2 date di Milano: il concerto nelle immagini dei fan

I Muse tornano a Milano e fanno sold out per due giorni di fila allo stadio Meazza di San Siro, dove la band ha dato vita a uno spettacolo psichedelico e dalle atmosfere fantascientifiche immortalato dai video dei tantissimi fan presenti.

Molti i brani in scaletta, tra cui anche molti classici della band britannica come Uprising, Madness, e Times Is Running Out, seguite da canzoni più recenti come Propaganda e Mercy. A concludere lo spettacolo le immancabili Starlight e Knights Of Cydonia.