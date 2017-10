Domenica 22 ottobre si vota per il "Referendum sull'autonomia". Se al termine della consultazione vincerà il "Sì" il governatore della Lombardia Roberto Maroni punterà a mantenere in loco parte del cosiddetto "residuo fiscale": le imposte dei cittadini e delle imprese lombarde attualmente "girate" allo Stato per poi essere redistribuite tra le varie regioni.

E se la Lombardia diventasse una nazione indipendente? Lo abbiamo chiesto ai milanesi nel pomeriggio di mercoledì 18 ottobre in corso Buenos Aires. Il risultato? Più i "Sì", ma non per uno stato a sé stante ma per una autonomia maggiore, soprattutto sul piano fiscale.