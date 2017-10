Referendum, agli elettori è piaciuto il voto elettronico. E sperano nell'autonomia

Risultato scontato, superfluo anche aspettare il dato definitivo per conoscere i decimali. I lombardi si sono espressi e chiedono alla Regione di trattare in maniera più incisiva con il governo centrale per una maggiore autonomia fiscale.

Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente in tutte le 9.224 sezioni, quello che invece non è andato è stato il sistema elettronico: i dati definitivi sull’affluenza non sono arrivati nemmeno il mattino dopo, stessa sorte sul risultato finale che, seppur scontato, non è ancora ufficiale.

Maroni aveva detto: “Con questo sistema alle 23.01 basterà un click per avere tutti i dati definitivi”. Hanno fatto prima in Veneto dove si è votato col sistema tradizionale.

Il voto elettronico è però piaciuto agli elettori, un modo semplice e apprezzato da tutti. Ma la vera domanda è: "cosa cambierà da oggi in poi?" Lo abbiamo chiesto agli elettori.