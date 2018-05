Gruppo Renault, inaugurato il nuovo showroom di viale Certosa: "Per la prima volte i tre marchi insieme"

E’ stato inaugurato mercoledì 23 maggio alla presenza dei vertici del gruppo Renault Italia e di tanti clienti e appassionati il nuovo showroom della storica sede Renault Retail Group in viale Certosa. Raddoppiati gli spazi espositivi, si passa dai 500 agli oltre 1000 metri quadrati. Presenti, insieme, ed è una importante novità, i tre marchi: Renault, Dacia, Alpine.

Su un mercato autovetture che, nel 2017, si è attestato a circa 49.000 unità, RRG MILANO (Renault Retail Group) ha registrato un volume di 7.600 immatricolazioni di autovetture nuove e 1.700 autovetture usate, realizzando una quota di mercato Renault + Dacia pari al 12,7% (netto nolo).

Filiale al 100% di Renault, RRG è il gruppo di retail automobilistico numero uno in Europa. Commercializza veicoli Renault, Dacia e Alpine (in 3 Paesi anche Nissan) contando su un organico di 12.000 dipendenti distribuiti in 220 sedi, in 13 Paesi europei.