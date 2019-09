Milano, il report di Engel & Volkers sugli immobili di pregio: "La domanda è in costante aumento"

A Milano sale la domanda di immobili di pregio, soprattutto nel centro storico. È il risultato del report di Engel & Volkers sugli acquisti di case nel capoluogo lombardo, presentato lunedì 30 settembre al centro congressi di via Romagnosi, 8 in collaborazione con la società di consulenza Nomisma.

"Milano è una città attrattiva - spiega Alberto Cogliati, direttore commerciale Engel & Volkers Italia - È un palcoscenico in grande fermento soprattutto grazie a eventi come le prossime Olimpiadi invernali 2026, al trend positivo del mercato dell'auto e a interventi pubblici di riqualificazione come quelli fatti sui navigli".