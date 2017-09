Piazza Repubblica, completati i murales agli ingressi della metro

Quindici artisti coinvolti, una fantastica miscela di tecniche, colori, stili, fantasie che ha ridato vita agli ingressi della fermata metro Repubblica. Il lavoro è stato adesso completato, merito chiaramente degli artisti e dell’associazione Le Belle Arti con il progetto Artepassante sostenuto da Rfi e dal Comune di Milano. Altre idee in cantiere, su tutte quella che riguarda la stazione di Porta Vittoria. E per i più piccoli sono già nati dei corsi specifici per insegnare loro a dipingere e colorare, proprio come i grandi artisti di strada.