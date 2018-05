Milano, sempre più concreta la riapertura dei Navigli: "E' un'opera importante per la storia di questa città"

Si torna a parlare della riapertura dei Navigli, stavolta è il vicesindaco della Città Metropolitana Arianna Censi ad affermare che l'amministrazione sarà in grado di mantenere questo impegno preso: "Saremo in grado di produrre un vantaggio che permetterà di realizzare quest'opera importante per la cultura e per la storia di Milano".

Qualche settimana prima era stato lo stesso primo cittadino Giuseppe Sala ad esprimersi così: "È una prospettiva realistica quella di aprire nel 2020 i primi cantieri per ridare a Milano la cerchia dei Navigli. Direi che il 2020 è un’ipotesi realistica - ha ribadito Sala - Io non voglio trasmettere l'idea di portare avanti quest'opera e sacrificare altri bisogni primari. È un fatto politico, ma anche mio personale, sapendo voi quanto amo l’idea dei Navigli. Però i Navigli - ha sottolineato - ormai hanno raccolto talmente tanto consenso che è qualcosa su cui sarebbe sbagliatissimo fermarsi”.