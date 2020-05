Riapertura, le speciali decorazioni di Lorenzo Marini sui mezzi pubblici di Milano: "Bentornati a casa"

"Casa Milano riapre. Bentornati in città". Così l'artista e creative director Lorenzo Marini ha voluto decorare i tram e le metropolitane di Milano nel giorno della cosiddetta 'ripartenza': un pattern ispirato al suo lavoro con l'alfabeto in stile futurista messo a disposizione di ATM, l'Azienda Trasporti Milanese, per augurare a tutti i cittadini un bentornati alla normalità.

"La città non è fatta per essere vuota - spiega l'artista - È un luogo in cui deve regnare il rumore e quindi mettere sui tram un messaggio che dice 'Bentornato' vuol dire anche tornare alla vitalità e al'energia che hanno sempre caratterizzato Milano e le altre città d'Italia. Penso che la paura non porti a niente e che il metro di distanza non debba diventare un 'metro di diffidenza', per questo ho scelto questo messaggio che nelle prossime settimane porterò in tanti altri capoluoghi come Roma, Firenze e Torino. Il timore del contagio è legittimo, ma il nostro miglior alleato in questo periodo di ripartenza dev'essere il coraggio quindi, pur rispettando tutte le regole, dobbiamo riprendere la vita con energia".