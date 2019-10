Avvocato accoltellata e quasi uccisa nel suo studio a Milano, la polizia cerca quest'uomo

Non ha ancora un nome e un volto la persona che il 20 luglio del 2017 ha quasi ucciso nel suo studio di via Pellegrini l'avvocato Paola Marioni. Gli agenti della Questura di Milano stanno indagando da oltre due anni e l'inchiesta sembra essere arrivata a un punto chiave: gli investigatori, infatti, avrebbero individuato un uomo "che potrebbe essere a conoscenza di elementi utili per le indagini", si legge in una nota diramata da via Fatebenefratelli.