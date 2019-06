I riders del delivery food protestano in piazza 25 Aprile: "Quattro morti nell'ultimo mese"

I riders del settore delivery food tornano a protestare a Milano, in occasione della mobilitazione nazionale indetta dagli addetti alle consegne di uno dei settori più precari del mercato del lavoro. I riders ha manifestato in piazza 25 Aprile, davanti alla sede di Eataly, per chiedere un salario minimo garantito e più sicurezza sul lavoro, a fronte dei numerosi incidenti che solo nell'ultimo mese hanno portato a 4 morti in tutta Europa.

"Siamo senza diritti - spiegano i riders - Il problema è che le aziende non hanno intenzione di aprire alcun dialogo con i lavoratori del settore. Abbiamo deciso di protestare davanti a Eataly perché secondo noi è il simbolo del cibo 'fighetto' che la gente consuma a discapito delle condizioni di lavoro di noi riders".