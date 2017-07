Traffico rifiuti pericolosi, le immagini del blitz

Si è conclusa mercoledì 19 luglio l’indagine della Polizia Locale di Milano coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ha portato alla denuncia di 3 cittadini romeni e di 3 cittadini italiani per omessa gestione dello smaltimento di rifiuti pericolosi e traffico internazionale di rifiuti pericolosi. L’attività d’indagine condotta dell’Unità Centrale Informativa della Polizia Locale, sotto la supervisione del comandante Antonio Barbato, ha preso avvio dai controlli fatti nei dintorni della ricicleria presso il cavalcavia delle Milizie che avevano già portato alla denuncia di altre 8 persone per smaltimento illecito di rifiuti. Seguendo alcune persone che stazionavano intorno alla ricicleria si è arrivati a scoprire che batterie esauste di auto, camion e gruppi elettrogeni dei treni, venivano recuperate da officine compiacenti, dai campi nomadi, trafugate dalle riciclerie autorizzate o nei depositi delle ferrovie e successivamente stoccate in alcuni container situati in due grandi aree utilizzate come depositi nell’area sud di Milano, gestite dai due cittadini italiani. I container una volta riempiti venivano trasportati in Romania ogni fine settimana. In totale sono state sequestrate in due depositi diversi circa 100 tonnellate di batterie pronte ad essere spedite all’estero, di cui un primo carico di 30 tonnellate intercettato pochi metri prima che varcasse il confine con la Slovenia. Il valore stimato delle merce sequestrata era di oltre 150 mila euro.