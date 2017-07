Traffico internazionale di rifiuti speciali, da Milano alla Romania

Si è conclusa con 6 persone denunciate l'operazione della polizia locale, coadiuvata da carabinieri e polizia di Stato, che ha portato alla luce un traffico internazionale di rifiuti speciali. Nella zona Sud di Milano, nei pressi del cavalcavia delle Milizie, alcuni depositi fungevano da punto di stoccaggio per batterie usate dalle quali veniva estratto il piombo poi rivenduto all'estero. Ogni fine settimana i container partivano alla volta della Romania. Indagini ancora in corso per capire il ruolo di alcune officine e per comprendere se il liquido sversato sul suolo possa aver inquinato le falde.