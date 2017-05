Milano, tremila persone in piazza Duomo per Riki di “Amici”: urla e ragazzine in visibilio

Bagno di folla martedì pomeriggio in piazza Duomo per Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo, il cantante milanese che è arrivato secondo all’edizione 2017 di Amici che si è appena conclusa.

Il giovane cantautore di Segrate è stato ospite della Mondadori per un evento firma dischi - ha da poco pubblicato il suo primo Ep, "Perdo le parole" - e il pubblico ha risposto alla grandissima, con tremila persone che si sono radunate in piazza in attesa del loro idolo.

Il momento più esaltate per i fan, inevitabilmente, è arrivato quando Riki si è affacciato al balcone per un saluto, tra le urla emozionate delle ragazzine e gli applausi di tutti.

“Tremila firme, tremila abbracci, tremila foto - il ringraziamento di Riki, affidato a Facebook -. Grazie Milano”.