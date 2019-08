Cocci di bottiglia rotti per strada. Urla. Impronte di sangue sui muri. E poi le sirene delle ambulanze e dei carabinieri del Radiomobile. Violenta rissa domenica sera in zona Affori a Milano, tra via Enrico Cialdini e via Carlo Montanari. Alla fine della battaglia tra più di una decina di persone, secondo le prime informazioni raccolte da Milanotoday, quattro ragazzi sono stati accompagnati in ospedale. I giovani sono stati identificati anche dai carabinieri (la notizia).