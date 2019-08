Milano Affori, maxi rissa a colpi di bottiglie tra ragazzi: 4 feriti lievi al pronto soccorso

Sono quattro i feriti nella maxi rissa a colpi di bottiglia avvenuta domenica sera in via Cialdini, zona Affori. Protagonisti una decina di giovanissimi, in maggioranza minorenni e di origine sudamericana, che ha dato vita a una vera e propria guerriglia urbana interrotta solo dall'arrivo dei carabinieri.

Impressionanti le immagini del "campo di battaglia", con sangue sui muri e cocci di vetro sull'asfalto. Nella rissa sono rimasti feriti quattro ragazzi, un 16enne, due 18enni e un 20enne, tutti ricoverati al pronto soccorso, ma in condizioni non gravi. Ancora da chiarire i motivi che hanno dato vita al parapiglia.