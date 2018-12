Risse, musica altissima, alcolici abusivi: è la movida in piazza Ascoli

Ancora una notte di movida "ad alta tensione" in piazza Ascoli, nei pressi del liceo Virgilio. Lo spiazzo, il sabato sera, si trasforma in un vero e proprio locale (illegale) a cielo aperto per giovanissimi, con prevedibili conseguenze: ragazzi completamente ubriachi, risse e, al mattino dopo, "un enorme letamaio di rifiuti". C'è perfino un tariffario di prezzi per gli alcolici.

I residenti è da tanto che segnalano la situazione alle forze dell'ordine. "E' un disagio incredibile che va dal rumore alla musica alta fino a tarda notte, passando per intralcio alla viabilità e ragazzi (anche minori) che bevono liquori.. chi aveva l'autorizzazione per fare la vendita? - sottolinea un residente a MilanoToday -. E il giorno dopo un tappeto di vetro e plastiche, vomito e urine... e nessuno ha ancora pulito in quanto non essendo autorizzato nessuno lo sa... ".

Concorde il parere di Fabiola Minoletti (comitato Abruzzi-Piccinni): "Ancora usica, urla, pestaggi da parte dei cittadini della piazza Ascoli. Purtroppo non è la prima volta che questi fatti succedono. Senza contare che il giorno dopo tutta la area è piena di bottiglie, cocci di vetro, plastica e spazzatura. E' una situazione impossibile", conclude.