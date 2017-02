Porta Venezia: rissa tra ubriachi in strada, lanciano bidoni sulle auto. Video

Alcuni stranieri visibilmente ubriachi, intorno alle 4 della notte di martedì 14 febbraio 2017, hanno inziato a battibeccare in modo violento, prendendosi a pugni e spintonandosi. Il fatto è avvenuto in via Panfilo Castaldi, zona Porta Venezia. Uno di loro ha iniziato a lanciare i bidoni della raccolta differenziata sulle auto.

Alcuni residenti hanno chiamato la polizia, che è giunta sul posto a calmare gli animi. "Queste risse sono all'ordine del giorno", scrive sconsolata una lettrice, "ci sono notti che non riusciamo a chiudere occhio".

Video Lucrezia M.