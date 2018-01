Era scomparso da Natale, trovato morto dirigente di una multinazionale farmaceutica

Il corpo senza vita di Enrico Maccari, l'imprenditore scomparso da Natale, dirigente di una multinazionale farmaceutica, è stato scoperto nel pomeriggio di martedì 9 gennaio in una casa al primo piano del palazzo al civico 1 di via Pozzi a Milano.

L'uomo, originario di Lecco ma da tempo residente in Svizzera, è stato trovato cadavere all'interno di un bilocale in cui vive una trans colombiana, che proprio in quell'appartamento si prostituirebbe.

A dare l'allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbero stati due giovani fidanzati - conoscenti della colombiana -, che erano andati nell'abitazione perché preoccupati dal lungo silenzio della ragazza, che per ora è irrintracciabile.

Per gli investigatori sono aperte tutte le ipotesi.