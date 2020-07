Attirato in un appuntamento trappola e poi accoltellato: la vendetta del rivale in amore

Una vera e propria spedizione punitiva contro un rivale in amore. Vittima un ragazzo di 29 anni che lo scorso 15 giugno, in via Quinto Romano, era stato attirato da tre conoscenti in un “appuntamento trappola” e poi accoltellato e preso a pugni perché attualmente fidanzato con l’ex compagna di uno degli aggressori.

Dopo aver compiuto all’agguato i tre sono fuggiti su un autobus ATM, venendo tuttavia ripresi da numerose telecamere di sorveglianza che ne hanno permesso l’identificazione e l’arresto, avvenuto nella mattinata di giovedì 9 luglio. Per loro le accuse a vario titolo sono ora di tentato omicidio e porto d’armi ingiustificato.