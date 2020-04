Milano, rivolta di residenti contro gli abusivi in via Graf: "Ci minacciano di morte"

Una vera e propria rivolta per allontanare gli abusivi. È accaduto martedì 21 aprile in via Graf 22, dove una cinquantina di residenti è scesa in strada per protestare contro due famiglie che avevano occupato illecitamente due appartamenti dello stabile Aler.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Milano, che hanno tentato di sedare gli inquilini regolari infuriati per le continue prepotenze da parte degli abusivi. "Ci minacciano di morte - gridano alcuni residenti in preda alla rabbia - Abbiamo i filmati. Se si fosse trattato di italiani sarebbero già stati allontanati".