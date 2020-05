Nubifragio a Milano, Rocco Tanica intrappolato nel sottopasso: "Grazie al sindaco Sala"

Bloccato con la sua auto in un sottopassaggio di Piazza Carbonari a Milano. Protagonista della disavventura, causata dalla bomba d'acqua che si è abbattuta su Milano nella notte tra giovedì e venerdì 15 maggio, Rocco Tanica: tastierista del gruppo musicale Elio e le storie tese.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30 quando il musicista, come ha raccontato attraverso un post su Instagram, stava andando a casa della madre per sincerarsi che tutto fosse regolare dopo il nubifragio. Il tastierista ha criticato l'amministrazione comunale: "Vorrei fare i complimenti al sindaco Sala e all’amministrazione comunale. Ho chiamato la protezione civile e mi hanno detto che manderanno una squadra dell’Amsa, non tanto per la mia auto quanto per la via dove sta mia madre, che io stavo andando a cercare, dove la situazione è peggio di qua". E poi su twitter ha scritto: "Era difficile pensare di presidiare i soliti punti 'sensibili', servivano dei premi Nobel".

Il sistema del comune che avvisa in caso di esondazioni e temporali forti

Nell'ottobre del 2019 il comune di Milano ha messo a punto un sistema che avverte i cittadini in caso di possibili esondazioni di Seveso e Lambro.

Si tratta di un servizio on line gratuito con cui i cittadini possono essere avvisati sulle allerte diramate dalla Regione Lombardia (Codice giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o temporali forti), sul raggiungimento delle soglie di attenzione ed esondazione del torrente Seveso e del fiume Lambro, sul rientro alla normalità della situazione e sui comportamenti da adottare in questi casi. Per iscriversi basta compilare questo form sul sito del comune.