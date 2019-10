Pista 'sold out' all'aeroporto di Linate per il Rockin'1000, il mega concerto con una band di mille musicisti che si è svolto sabato 12 ottobre per la prima volta a Milano.

Cantanti, chitarre, bassi, batterie e tastiere hanno dato vita a uno spettacolo fatto di luci e cover delle più famose canzoni della storia del rock, con sullo sfondo le torri dello scalo milanese chiuso per ristrutturazione fino a novembre.