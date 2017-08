Controllo delle periferie, a Rogoredo presidio fisso della polizia locale

L'Amministrazione comunale aumenta il controllo e la vigilanza delle periferie con una presenza costante dei proprio uomini e mezzi. Nel Municipio 4 due volanti della polizia locale sono quotidianamente impegnate nella sorveglianza del territorio con una postazione fissa in via Rogoredo.

E' questa la risposta che l'assessore comunale alla Sicurezza Carmela Rozza ha messo in campo contro l'aumento dei furti e delle azioni di microcriminalità nei quartieri. Il giorno di Ferragosto l'esponente della giunta guidata da Beppe Sala ha così commentato su Facebook: "E' Ferragosto, ma non tutti hanno la fortuna di trovarsi su una spiaggia o stanno organizzando grigliate all'ombra delle Alpi. Molti milanesi sono rimasti a casa, o sono già rientrati dalle vacanze. E' per loro e per i tantissimi turisti che 467 agenti e 28 Ufficiali della Polizia Locale oggi lavoreranno in tutta la città, abbiamo infatti rafforzato i presidi e la sorveglianza, soprattutto in periferia".