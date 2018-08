Cristiano Ronaldo a Milano: shopping tra la folla in via Montenapoleone

A pochi giorni dal debutto vero e proprio in campo con la Juventus, sua nuova squadra, Cristiano Ronaldo si è concesso qualche ora di svago e shopping a Milano, nel Quadrilatero, nelle scorse ore.

Con lui Georgina Rodriguez, l'attaccatissima fidanzata. Cappellino nero, camicia bianca e occhiali scuri, l'outfit "in incognito" non è bastato al centravanti per nascondersi: in pochi minuti è stato preso d'assalto da fan e richieste di selfie, con un vero e proprio ingorgo su marciapiede e carreggiata.

Il campione portoghese è la nuova punta di diamante del club bianconero, che ha lasciato partire Gonzalo Higuain per il Milan.