In una intervista esclusiva rilasciata a MilanoToday, nelle scorse ore, l'assessore comunale alla Sicurezza Carmela Rozza spiega il piano di sicurezza per i grandi eventi in piazza. "Sarà applicato il modello Capodanno. Chiedo ai cittadini pazienza per i lunghi controlli. Gravi gli errori commessi a Torino". E promette tolleranza zero per i venditori abusivi di lattine e bottiglie.