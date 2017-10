Rubava 'Gratta e Vinci" da tempo nel suo bar di fiducia in via Binda, zona San Cristoforo a Milano. Furti costanti che andavano avanti da tempo, tanto che il titolare ha raccontato alla polizia che l'ammanco complessivo sfiorerebbe le 150mila euro. Per questo motivo è finito in manette un uomo di 44 anni, commesso di un negozio di borse griffate in via Ettore Ponti e incensurato (la notizia).