Ryanair cancella volo per Trapani: passeggeri imbufaliti

Ore 19.55 di giovedì 7 maggio: è l'orario in cui sarebbe dovuto partire da Orio al Serio il volo Ryanair per Trapani. Ore 23.30: con i passeggeri ancora in attesa dell'imbarco, la compagnia low cost irlandese comunica la cancellazione del volo.

Il video girato da una lettrice del Corriere e inviato al quotidiano di via Solferino parla chiaro: il ritardo "monstre", non giustificato dalle "avverse condizioni meteo" giacché frattanto altri voli decollavano tranquillamente, si è trasformato nell'annullamento del volo. Con annessi disagi: gli addetti spiegano ai passeggeri imbufaliti che non ci sono alternative, per Trapani, fino al 13 giugno.