Milano, allarme sindacati sulla sanità: "Dalla Regione forte ridimensionamento dei reparti neonatale"

Chiusura del reparto di ostetricia dell'ospedale Sacco e accorpamento di altri reparti neonatale presso l'istituto Buzzi. Sarebbe questo, secondo la denuncia del sindacato Fials, il piano della regione Lombardia per ridimensionare e razionalizzare le risorse ospedaliere del territorio di Milano, piano che avrebbe già messo sugli scudi numerose mamme che hanno prontamente fatto una petizione online per evitare la chiusura dei reparti dedicati ai più piccoli.

"Si tratta di un disagio per gli utenti - spiega il segretario della Fials Milano, Vincenzo De Martino - In realtà si vuole mascherare la cronica carenza di personale negli ospedali giustificandola con una razionalizzazione dei reparti. La verità è che a causa dei continui tagli al personale ora la sanità neonatale a Milano rischia di subire un brutto colpo, come pure alcuni servizi essenziali per gli adulti, come quello di pronto soccorso al Macedonio Melloni, che probabilmente potrebbe essere soppresso".