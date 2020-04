Coronavirus, Sala: "Daremo un assegno di 2mila euro ad altre 20mila famiglie bisognose"

L'emergenza coronavirus ha fatto lievitare la povertà a Milano. E il primo cittadino milanese, Beppe Sala, sta ipotizzando di allargare ad altre 20mila famiglie il contributo di 2mila euro stanziato da anni da Palazzo Marino per i nuclei famigliari meno abbienti. La notizia è stata comunicata dallo stesso Sala durante il suo consueto videomessaggio sui social pubblicato nella mattinata di venerdì 3 aprile. "Da lunedì potrete informarvi allo 02.02.02 o sul sito del Comune di Milano", ha affermato il sindaco.

Nel frattempo non è rosea la situazione dei conti del comune e Sala ha spiegato che per il bilancio del 2020 sarà "un disastro". "Perderemo i copiosissimi dividendi di Sea e immaginate l'impatto sulla tassa di soggiorno del crollo del turismo. Oggi i passeggeri di Atm sono diminuiti del 94% ma noi abbiamo ridotto il servizio solo del 30% perché vogliamo che chi é obbligato a prendere un mezzo possa stare lontano dagli altri passeggeri — ha proseguito Sala —. Conosco i conti del Comune, che considero una via di mezzo tra famiglia e azienda, ma me li dimentico perché, proprio come in una famiglia, credo sia necessario e giusto restituire servizi, affetto e attenzione ai cittadini che hanno fatto molto per la nostra città".