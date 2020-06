Scuola, l'8 giugno finiscono le lezioni: il sindaco lancia la caccia al tesoro online per alunni e docenti

Una caccia al tesoro online per studenti e docenti delle scuole di Milano. A lanciarla è il sindaco Sala in vista della chiusura dell'anno accademico più anomalo degli ultimi anni, anch'esso fortemente condizionato dalla pandemia di Covid-19.

"Lunedì è l'ultimo giorno di scuola - spiega il sindaco - Alunni e insegnanti, iscrivetevi. Abbiamo pensato questo gioco per voi: una caccia al tesoro alla scoperta della città che dura fino a lunedì. Si gioca da soli o anche in gruppo".

Il primo cittadino ha poi annunciato l'intenzione di rendere fisso l'appuntamento del 'format' video 'Buongiorno Milano', con il quale è intervenuto quotidianamente su Facebook per comunicare con la cittadinanza durante il lockdown. "Mi sono affezionato a questo appuntamento - dice Sala - Spero diventi un modo per parlare non solo dell'emergenza, ma anche della città e delle sue esigenze".