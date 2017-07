Il sindaco Sala: "Lavoreremo per una protezione su pedoni e ciclisti"

A margine dell'incontro tenutosi nel quartiere San Siro lunedì 10 luglio, dopo i ripetuti incidenti che hanno visto coinvolti diversi velocipedi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto riguardo la sicurezza dei ciclisti in città: "Stiamo lavorando per trovare una soluzione in modo da proteggere il loro percorso all'interno della città. Vi chiedo però di avanzare proposte fattibili. L'area C non può essere ristretta a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, non credo sia quello che i cittadini vorrebbero".