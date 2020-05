Milano, il sindaco Sala imitato da Andrea Di Marco: "Ora anche Brera avrà le piste ciclabili"

Andrea Di Marco torna a imitare il sindaco di Milano Beppe Sala. Dopo il video in cui riproduceva in modo impressionante il timbro vocale del primo cittadino, il comico torna a impersonarlo nel suo studio a Palazzo Marino mentre, in una delle sue giornaliere dirette Facebook, parla del piano per le piste ciclabili in città.

"Il Governo ha aperto un contenzioso e la legge ci dice di risolverlo con 'Pari e dispari'. Abbiamo risolto e così oggi molte persone a Brera potranno avere la pista ciclabile tra la cucina e il salone", dice il comico imitando il sindaco, spiegando poi che sui test sierologici la Regione avrebbe imbrogliato alla morra cinese.