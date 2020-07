Il sindaco Sala torna a parlare di smartworking: "Il tema del lavoro mi preoccupa"

"in questo momento devo dire che il tema del lavoro a Milano mi preoccupa". Il sindaco Sala torna a parlare di smartworking ed esprime ancora una volta il suo impegno a far tornare regolarmente i milanesi negli uffici.

"Anche il presidente dell'Inps Tito Boeri ha posto il problema dell'impiego in formato 'lockdown' - spiega il primo cittadino durante la conferenza stampa del fondo 'ForestaMi', alla Triennale - So bene che durante la pandemia è stato una risorsa importante, ma ora il tema dell'occupazione mi preoccupa seriamente. Lo smartworking è un bene per chi ha un contratto a tempo indeterminato, ma può diventare un danno per chi è precario o con un contratto a termine". Già negli scorsi giorni Sala era intervenuto sul web chiedendo alle aziende di non far diventare lo smartworking "la normalità".