Milano, il sindaco Sala contro il fumo all'aperto: "La lotta all'inquinamento non è solo caldaie e traffico"

Il sindaco Beppe Sala dichiara guerra alle sigarette per strada e propone uno stop al fumo nei luoghi pubblici entro il 2030, oltre a un immediato divieto di fumare alle fermate dei mezzi pubblici.

La proposta è arrivata sabato 18 gennaio durante la "Colazione con il sindaco" al Frida, noto locale del quartiere Isola, dove di fronte ai giornalisti il primo cittadino ha parlato del suo piano per dire stop ai fumatore all'aperto. "La lotta all'inquinamento non è solo caldaie e traffico - ha spiegato Sala - Faremo la nostra proposta in Consiglio comunale e vedremo se passerà".