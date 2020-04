Milano, le 61 salme dei morti Covid senza famiglia sepolte al campo 87 del Cimitero Maggiore

Sessantuno tombe per sessantuno defunti Covid le cui spoglie non sono state reclamate da nessuno. Accade al Cimitero Maggiore di Milano, dove l'amministrazione comunale ha allestito presso il campo 87 un'area dedicata alle vittime senza parenti dell'epidemia di Coronavirus.

"Ci sembrava doveroso dare una sepoltura dignitosa a queste persone - spiega l'assessore ai Servizi civici del Comune di Milano Roberta Cocco - Si tratta di persone che non hanno famiglia, o che addirittura avevano a loro volta i parenti in ospedale per Covid-19. In questi giorni i media hanno parlato di 'fossa comune', ma questo termine è scorretto, perché a ognuno di questi morti abbiamo cercato di dare singolarmente una tomba".