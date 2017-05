Salone della Nautica "NavigaMi": a Milano dal 5 al 7 maggio

Per tre giorni Milano diventa capitale della nautica: dal 5 al 7 maggio è il weekend del Salone Nautico 2017, giunto alla settima edizione: per la seconda volta viene organizzato alla Darsena e per la pirma volta con la partecipazione del Salone di Genova.

Costruttori, accessoristi, scuole di vela, società di noleggio imbarcazioni: tutto questo si può trovare a NavigaMi. Pochi sanno che Milano è la città italiana con il maggior numero di patenti nautiche e che in Lombardia, oltre alle sedi dei brand più prestigiosi di accessori nautici, si trovano anche numerosi cantieri di natanti (a vela e a motore).

Naturalmente c'è anche la possibilità di provare in acqua barche e gommoni esposti navigando in Darsena e sul Naviglio Grande. Il Salone è aperto al pubblico dalle 10 alle 23.