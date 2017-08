Salvini su blitz in Centrale: "Ringrazio le forze dell'ordine per l'opera di pulizia"

"Ringrazio le forze dell'ordine per quello che fanno, sono sconcertato dal fatto che il sindaco sia assente o addirittura si lamenti per quest'opera di pulizia". Così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini sui blitz che nelle ultime settimane si sono susseguiti in Stazione Centrale. Dito puntato contro una immigrazione definita "fuori controllo", Salvini chiede a gran voce un intervento del Governo in modo da limitare un fenomeno che sta mettendo in ginocchio l'intero paese. L'ultima operazione di Polizia e Carabinieri risale a martedì 1 agosto quando decine di persone sono state fermate, un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione di attività criminali dopo gli ultimi fatti di cronaca che si sono registrati proprio alla Stazione Centrale. Al termine degli accertamenti, che hanno visto tradotte in Questura 38 persone, è stata decisa l'espulsione per 6 di loro, 5 con esecuzione immediata. Si trattava di soggetti responsabili a vario titolo di spaccio, rapina, estorsione, furto e ricettazione.