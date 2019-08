Salvini contro la rom "milanese": "Fottutissima zingara, ti radiamo al suolo la casa" (e la gente esulta)

Altro round di quella che sembra ormai una lotta senza quartiere tra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e la nomade residente nel campo rom di via Monte Bisbino a Milano, che - intervistata da Il Giornale - aveva augurato un proiettile in testa al numero uno del Viminale.

L'ultima pagina dello scontro l'ha scritta martedì sera Salvini durante un comizio ad Arcore. I toni, come già accaduto nei giorni scorsi, sono stati fortissimi. Parlando dei rischi del suo mestiere, il leader della Lega ha detto di essere consapevole che avrebbe avuto contro la malavita e la criminalità organizzata, ma - ha sospirato - "la zingara...".

"Sta fottutissima zingara..."

Quindi ecco l'attacco vero e proprio: "Solo in Italia una che è agli arresti domiciliari, che vive in una casa abusiva in un campo rom abusivo, può minacciare di morte dicendo 'ti meriti un proiettile', il ministro dell’Interno. Ma per i giornalisti il problema non è sta fottutissima zingara ma il ministro dell’Interno".

E ancora, tra gli applausi, le grida di approvazione della folla e il suono delle trombe da stadio: "Ma io vi do la mia parola che quella casa abusiva la radiamo al suolo per rispetto degli italiani che rispettano la legge".

"Oltretutto con la giustificazione del marito di sta signora, sta zingaraccia - termine che già aveva suscitato altre polemiche - che ha detto «no, non potete abbattermi la casa perché è frutto di anni di furti», Ma voi - ha concluso Salvini - ve lo vedete in Svizzera, Australia, Stati Uniti, Canada, uno che è lì e che si è giustificato così".