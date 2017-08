Salvini alla Moschea di via Cavalcanti: "Va chiusa subito"

Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha visitato i locali di via Cavalcanti, uno spazio di circa 500 metri quadrati in zona Pasteur con criticità evidenti, a cominciare dalla strettissima scala d’accesso.

Un'area di proprietà dell’Associazione Milan Muslim Center che l’ha acquistata nel 2014. Quotidianamente diventa punto di incontro per una ricca comunità islamica che si riunisce qui in preghiera, in centinaia soprattutto il venerdì.

I residenti, dopo le inutili proteste rivolte a Comune e Prefettura, hanno interpellato il segretario del Carroccio che ha promesso di interessarsi personalmente della questione: "E' un luogo abusivo e pericoloso, va chiuso immediatamente".

La replica della comunità islamica milanese: "Questi problemi li ha creati la Lega Nord che impedisce la costruzione di un luogo di culto ufficiale per i musulmani. Dove andiamo a pregare?".