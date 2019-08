Milano, il regalo a Salvini durante la visita a Rogoredo: "Sono disabile, questo è in nome della Madonna"

Si fa largo tra la folla di giornalisti per dare al ministro dell'Interno Matteo Salvini un regalo "in nome della Madonna". È accaduto lunedì 5 agosto alla stazione di Milano Rogoredo, dove il leader della Lega era in visita istituzionale per l'inaugurazione del nuovo hub FS.

Attorniato da cameraman e fotografi, il ministro stava ultimando il sopralluogo nei locali appena ristrutturati dello scalo milanese, quando la donna si è avvicinata gridando: "Salvini, sono disabile, aiutami". La signora ha poi consegnato nella mani del leader del Carroccio un dono accompagnato dalla frase: "Questo è in nome della Madonna".