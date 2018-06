Il ministro Salvini raffigurato come il Robocop del mare nel cuore dei Navigli. Le immagini

L' opera raffigurante il ministro degli Interni Matteo Salvini nelle vesti di Robocop del mare è stata affissa in maniera permanente in un punto focale di Milano, sui Navigli. "L'ho voluto donare alla città di Milano come monito contro chi abbandona in mare centinaia di donne e bambini, naufraghi che fuggono da guerra e miseria", si legge in un post pubblicato su facebook da Cristina Donati Meyer.

"Un artista deve (anche) graffiare, infastidire, far riflettere, denunciare le ingiustizie e i poteri/interessi consolidati, rifuggire la mediocrità, il bon ton e il servilismo, con il linguaggio forte e libero della propria arte. Da questo punto di vista, ad esempio, Banksy è un vero artista. Limitarsi al "bello", al "piacevole" (secondo il "comune gusto"), è una dote che appartiene più che altro ad esteti, illustratori, "iper realisti" fuori tempo, cantori del potere. Schiaffeggiare il potere con l'arte è ciò che faccio", conclude il post.

Immagini FB Donati Meyer Studio d'Arte.