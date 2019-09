Milano, stadio San Siro: Salvini si schiera per il 'No' all'abbattimento, "È un pezzo di storia del calcio"

Aspettando il derby tra Milan e Inter, anche il leader della Lega Matteo Salvini si schiera sul fronte del 'No' all'abbattimento dello stadio di San Siro lanciando un appello per conservare il vecchio Meazza. "Ritengo che buttarlo giù sia un insulto alla storia e alla cultura, non solo calcistica. Questo stadio è il calcio".

Il segretario del Carroccio ha poi dichiarato di volersi impegnare in prima linea per il mantenimento del vecchio impianto, chiedendo che sia conservato anche quando sorgerà il nuovo stadio che sarà progettato da Inter e Milan: "Capisco il business, ma non è nel mio stile abbattere pezzi di storia. Mi impegnerò personalmente con il gruppo della Lega per tenerlo comunque in vita".