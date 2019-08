Milano, Salvini e Toninelli al nuovo hub FS di Rogoredo: "Lotta alla droga per liberare il quartiere"

Un nuovo hub con 104 corse in transito e 14 nuovi Frecciarossa in partenza dallo scalo. È il nuovo progetto di FS per la stazione di Milano Rogoredo, annunciato lunedì 5 agosto alla presenza dei ministri dell'Interno Matteo Salvini e dei Trasporti Danilo Toninelli e del capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli. La visita, accompagnata da un massiccio dispiegamento di forze, è stata l'occasione per mostrare i nuovi lounge realizzati nello scalo e il nuovo parcheggio Metropark di via Cassinis da 189 posti auto.

Durante la visita i due ministri hanno anche affrontato l'annoso problema del famigerato "Boschetto della droga", la piazza di spaccio adiacente alla stazione di Rogoredo dove ogni giorno decine di tossicodipendenti comprano e consumano eroina e cocaina, creando un vero e proprio allarme sociale per il quartiere. "Sono rimasto scioccato - spiega Toninelli - perché quando siamo arrivati nel parco in cui dovrebbero giocare i bambini c'erano tre ragazzi che si stavano drogando. Ho persino appreso che esistono ragazze minorenni che si prostituiscono per comprarsi una dosa. Si tratta di un'emergenza seria". Sulla stessa linea anche il ministro dell'Interno Salvini, che dal palco annuncia di voler tornare entro fine agosto nel quartiere per compiere una perlustrazione nel boschetto. "Droga zero - ha annunciato i leader della Lega dal palco - Non voglio vivere in un paese dove non c'è certezza della pena per chi spaccia".