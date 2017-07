Da 77 anni nel quartiere San Siro, parla la signora Lucia

Una vita nel quartiere San Siro, la signora Lucia Guerri (fondatrice e presidente del Comitato di Quartiere San Siro) ci spiega l'evoluzione di una periferia trasformata da una massiccia presenza di immigrati e da una scarso controllo del territorio.

"Nelle ore serali diventa pericoloso anche solo passeggiare, la microcriminalità è fuori controllo e intere palazzine sono ormai preda degli abusivi", afferma.

L'unità mobile della polizia locale, che stazionerà in piazza Selinunte tutti i giorni di luglio dalle ore 7.30 alle 20, rappresenta senz'altro un deterrente ma non può bastare per combattere forme di illegalità ormai radicate: "Se non si capisce che dai quartieri passa la sensazione di sicurezza e vivibilità dei cittadini, allora i politici fanno un grosso errore. E qui la Lega farà man bassa di voti".