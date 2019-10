Milano, Lega: "Salviamo lo stadio S. Siro sostituendo il terzo anello con negozi e galleria panoramica"

Riqualificare l'attuale impianto convertendo il terzo anello in una galleria panoramica con negozi per gli spettatori. È la proposta del gruppo consigliare della Lega al Comune di Milano, che lunedì 14 ottobre 2019 ha presentato la sua 'Terza via' per risolvere la questione dell'abbattimento del vecchio stadio Meazza.

"Il sindaco Sala deve dire chiaramente che le società hanno scelto di fare un nuovo impianto solo perché hanno bisogno degli introiti che derivano da un impianto più moderno - spiega il leghista Alessandro Morelli - Esiste però un'altra strada, togliere le tribune dal terzo anello e convertirlo in una galleria panoramica con attività commerciali per il pubblico".

"Si tratterebbe di decostruire l'anello - spiega l'ingegnere Riccardo Aceti - e di inserire al suo posto dei volumi panoramici che diano sia sullo stadio sia sull'esterno e in cui possano trovare posto molti spazi multimediali e negozi".