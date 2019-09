Milano, nuovo stadio di San Siro: ecco uno dei progetti in lizza

Il noto studio di architettura statunitense Populous ha svelato il suo progetto per il nuovo stadio di S. Siro, uno dei due in lizza per sostituire il vecchio impianto attualmente in uso e che le società di Milan e Inter sono intenzionate ad abbattere.

In attesa di una decisione e della trattativa con il Comune di Milano, che nelle scorse settimane si è detto anche disposto a vendere l'attuale stadio alle due squadre, ecco l'avvenieristico progetto di Populous, leader mondiale nella realizzazione di impianti sportivi.